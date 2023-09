Baustart für moderne Bahnhaltestelle Klaus

Im kommenden Monat erfolgt der Start der Hauptarbeiten für die umfangreiche Modernisierung der ÖBB-Haltestelle Klaus.

Klaus. Bereits vor rund drei Jahren haben Land Vorarlberg und die ÖBB die Grundsatzvereinbarung zur Modernisierung von Bahnhöfen im Rheintal und im Walgau beschlossen – bis 2025 soll sich so auch die Haltestelle in Klaus in eine moderne und barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe in ansprechendem Design mit erhöhtem Kundenkomfort verwandeln.