Baustart für leistbares Wohnen im Herzen von Muntlix

Die Vogewosi saniert und erweitert das ehemalige Armenhaus und errichtet 12 Wohnungen für Familien

Zwischenwasser. Nach vielen Jahren der Vorbereitungszeit fiel nun Startschuss zur Sanierung des denkmalgeschützten, ehemaligen Armenhauses an der Arkenstraße. Davor waren aber noch einige Vorarbeiten nötig. So befindet sich auf dem Grundstück ein Pumpwerk, welches im Notfall die Trinkwasserversorgung von Muntlix und Batschuns über die Wassergenossenschaft Rankweil sichert. Dieses musste ebenso umgelegt werden wie diverse Kanäle und Leitungen. Nach Abschluss der Vorarbeiten konnte nun Anfang Mai endgültig mit den eigentlichen Bauarbeiten gestartet werden – aktuell erfolgen die Betonierung des Kellergeschosses des Neubaus. Insgesamt werden bis zur geplanten Fertigstellung im Sommer 2021 insgesamt zwölf neue leistbare Mietwohnungen – jeweils sechs im Neubau bzw. im Altbau – bewusst für junge Familien ausgelegt mit drei oder vier Zimmern zur Verfügung stehen. Für die Gemeinde, wie es Bürgermeister Kilian Tschabrun ausdrückt ein absoluter Glücksfall: „Wir haben derzeit auch nach der Vergabe der Wohnungen der beiden Anlagen in Muntlix und Dafins insgesamt 25 Bewerber auf der Wohnungswerberliste stehen, damit können wir nun also vorerst der Hälfte den Wunsch nach einer eigenen Wohnung erfüllen.“ Da die neue Anlage im Baurechtsverfahren auf dem gemeindeeigenen Grundstück gebaut wird, kann sich die Gemeindekassa die nächsten 80 Jahre – solange ist der Vertrag ausgerichtet – über fixe zusätzliche Einnahmen freuen. CEG