Baustart für ein neues Sporteldorado

Bestehende Tennishalle im Bereich des Mösle-Stadions wird umfangreich saniert und ausgebaut.

In den vergangenen Wochen wurden in verschiedenen Sitzungen die Rahmenbedingungen für das neue Sportprojekt gelegt und so konnte nun die Bauphase eingeleitet werden. Fünf Sportarten sollen in der neuen Halle im Mösle künftig Platz finden. Neben dem bereits bestehenden Tennisangebot werden auch die Golf- und Dartsportler eine neue Heimat bekommen und zusätzlich werden auch noch Padel-Tennis und die Möglichkeit für Hallenfußball angeboten. „In der neuen Sporthalle im Mösle soll ein Eldorado für Sportbegeisterte entstehen“, freut sich auch Sportgemeinderat Christoph Längle über den Start der Bauarbeiten.