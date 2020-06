Baustart beim Hochwasserschutzprojekt Oberlochauerbach im Schulzentrum

Lochau. Im Lochauer Ortszentrum haben die ersten Arbeiten für den hochwassersicheren Ausbau des Oberlochauerbaches begonnen. Der großteils unterirdisch verlaufene Gerinne wird teilweise neu verrohrt, rund 400 Meter werden wieder „sichtbar“ gemacht bzw. entsprechend ausgebaut.

Die Arbeiten im Rahmen des mehrjährigen Hochwasserschutzprojektes „Ausbau Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ in Lochau werden fortgesetzt. Nachdem in den letzten Wochen der Kugelbeerbach von der Landesstraße L1 (GH Wellenhof) bis hinunter zur L 190 (Strandbad) ausgebaut wurde, sind nun beim Oberlochauerbach im Schulzentrum die Baumaschinen aufgefahren.

Schwerpunkt im ersten Bauabschnitt ist die Baustelleneinrichtung für die Tunnelbohrmaschine. Vom künftigen Einlaufbauwerk am Spehler wird der Bach zwischen dem Vereinshaus Alte Schule und dem Schulhüsle und weiter unter der L1 durch das Schulzentrum bis zum Auslaufbauwerk hinter der Sporthalle neu verrohrt. Der Vortrieb erfolgt über eine Strecke von rund 100 Metern mittels eine Tunnelbohrmaschine, auf den restlichen 200 Metern wird das Rohr mit einem Querschnitt von 1,2 Metern in offener Bauweise verlegt.

Entlang des Fuß- und Radweges im Bereich der neuen Wohnanlage Seedomizil wird das Gerinne des Oberlochauerbaches von der Sporthalle bis hinunter zum Fußgängerübergang über die L 190 geöffnet und im Zuge des Hochwasserschutzprojektes neu gestaltet. Ebenfalls geöffnet wird der Bach am Spehler auf einer Länge von rund 120 Metern bis hinauf zum alten Einlaufbauwerk.

In einem späteren Ausschreibungsverfahren wird der Bach dann durch die neuen Bachdurchlässe im Bereich L 190, ÖBB-Trasse und Bodenseeradwanderweg als „Grenzbach“ zum neu gestalteten Strandbad hin ebenfalls in offener Bauweise in den Bodensee geführt.