Bauprojekt Qulumbus kurz vor der Fertigstellung

Wohn- und Geschäftshaus im Ortszentrum Klaus in der finalen Phase

Klaus. Im Juli vergangenen Jahres haben die Bauarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus „QULUMBUS“ in Klaus, in der Walgaustrasse 21, gestartet. Im Auftrag der Exposé Immobilien GmbH setzt die INSIDE96 GmbH die Realisierung der beiden Baukörper mit einer Gesamtfläche von knapp tausend Quadratmetern um. Nach den Plänen des Architekturbüro Dietrich/Untertrifaller entstehen zwei Geschäftsflächen im Erdgeschoss sowie zwölf Mietwohnungen in den Obergeschossen. Der Aufzughersteller Kone AG hat die Geschäftsfläche im vorderen Haus, direkt an der Walgaustrasse, mit einer Fläche von ca. 220 Quadratmetern bereits angemietet. Der Vermietungsstart für die Wohnungen ist mit April 2021 geplant. 1- bis 4-Zimmerwohnungen zwischen 15 und 100 Quadratmetern werden zur Miete angeboten. Die Baumeisterarbeiten sind bereits abgeschlossen. Die Zimmermannarbeiten am Dach und Fassade der beiden Objekte werden derzeit durchgeführt. Demnächst starten die Ausbautätigkeiten im Innen- und Außenbereich, wo beispielsweise der Estrich verlegt wird und die Spengler noch ein Blechdach anbringen.