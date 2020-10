Baumschule der besonderen Art

Schüler der MS Baumgarten pflanzten 120 Bäume.

Das besondere Baumprojekt wurde von Gabriele Haid initiiert und stieß sofort auf große Begeisterung: „Da ich selbst Lehrerin an der VS Mittelfeld bin, war ursprünglich geplant, das Projekt mit meinen Schülern im Frühling durchzuführen. Dann machte Corona uns einen Strich durch die Rechnung und so sind es heute eben die Kinder aus der MS Baumgarten, die wertvolle Arbeit leisten“. Ihr Enkel besucht die erste Klasse an der Dornbirner Mittelschule und so entstand die Idee, die MS Baumgarten kurzerhand mit ins Boot zu holen. Auch Klassenlehrer Markus Taucher musste nicht lange überlegen: „Für uns war schnell klar, bei diesem sinnvollen Projekt sind wir gerne dabei und gerade aktuell ist diese Initiative noch einmal doppelt so schön. Die Kinder können sich im Freien bewegen und neben dem Lerneffekt und dem Umweltgedanken, erleben sie viele positive Eindrücke, die in dieser Ausnahmesituation ganz wichtig sind“, betont der engagierte Lehrer.