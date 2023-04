Baumpflegearbeiten im Bludenzer Würbel-Areal

Bludenz. Der wunderschöne Garten des Würbelareals ist ein Naturjuwel mitten in der Stadt Bludenz.

Derzeit finden im Würbel-Areal Pflegemaßnahmen statt, die die Baumgesundheit maßgeblich verbessern und die Lebensdauer der Bäume verlängern sollen. Im Zuge der Inspektion wurde bei mehreren kleinen bis mittelgroßen Bäumen Bruchgefahr festgestellt. Diese müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Die Arbeiten werden von den Experten nur dort durchgeführt, wo es unbedingt notwendig ist. Die ökologischen Funktionen des Gartens sollen erhalten und in weiterer Folge gefördert werden. Nicht nur für Biene, Schmetterling und Co stellt das Würbel-Areal einen wichtigen Lebensraum dar, auch im Zuge der Anpassung an den Klimawandel ist das Gelände für die Bevölkerung von Bedeutung. Durch Verdunstung kühlen die Pflanzen ihre Umgebung merklich. Die Versickerung von Niederschlägen ist im urbanen Raum äußerst wichtig, um Überlastungen der Kanalisation zu vermeiden.