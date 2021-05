Baumpflege-Experten garantieren die „Verkehrssicherheit“ am See

Lochau. Die Erhaltung der wunderbaren Erholungslandschaft am Lochauer Bodenseeufer mit Strandbad, Kaiserstrand, Hafen und Schwarzbad erfordert auch eine entsprechende professionelle Pflege.

Da verlangt im Besonderen der üppige Baumbestand am See mit den teils gewaltigen Hochstammriesen sowie den Bäumen der Kastanienallee vor allem in Bezug auf die „Verkehrssicherheit“ eine alljährliche Kontrolle samt den entsprechend notwendigen Maßnahmen.

Baumpflegeteam Stefan Gieselbrecht

So sind auch in diesem Jahr die bewährten Baumpfleger vom „Baumpflegeteam Stefan Gieselbrecht“ aus Langen entlang des Seeufers im Rahmen einer fachmännischen Baumpflege in oft schwindelnder Höhe im üppigen Geäst unterwegs.

Da werden wieder mehrere Bäume von morschem und brüchigem Astwerk befreit sowie fachmännisch ausgelichtet. Diese Aktion dient nicht jedoch nur der Sicherheit für die zahlreichen Erholungssuchenden, die hier am See unterwegs sind, ein gepflegter Baum hat zudem auch eine längere Lebenszeit.

Spezielle Seilklettertechnik

Beim Baumpflegeteam arbeiten geprüfte Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung. Zu ihren besonderen Spezialitäten zählt dabei die Seilklettertechnik. Diese Technik erspart teure Arbeitsbühnen. Und oft ist deren Aufstellung mangels Platz auch gar nicht möglich. Zudem kann dank Seilklettertechnik jede erdenkliche Stelle auf den höchsten Bäumen und an jedem Standort erreicht werden.

Lochauer Baumkataster