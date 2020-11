Baumpflanzaktion der Stadt läuft auf Hochtouren

Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit Bäume und Sträucher gepflanzt.

Dornbirn. „Wir schenken jedem neugeborenen Kind in Dornbirn einen Baum und setzen damit ein sichtbares Zeichen für die Zukunft unserer Stadt“, sagt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann über die Pflanzaktion, die im Dornbirner Stadtgebiet momentan auf Hochtouren läuft. Außerdem trägt diese nachhaltige Aktion der Stadt zum Klimaschutz bei. Knapp 160 Bäume und 500 Sträucher verschönern an verschiedenen Standorten die Landschaft, spenden Schatten, verbessern die Luftqualität und dienen Bienen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle.

„Es sind 29 verschiedene Sorten. Jetzt, im November, ist eine günstige Zeit zum Setzen, da sich die Bäume in der sogenannten Saftruhe befinden“, weiß Stadtgärtner Andreas Dür, der für diese Aktion federführend ist. Nicht zuletzt sei die Pflanzaktion auch eine natürliche Maßnahme für den Hochwasserschutz“, sagt Dür.