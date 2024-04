Baumkraft - Buchpräsentation mit Christina Maria Sonderegger und Musik von Christian Rüscher

am Freitag, den 19. April 2024, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Wenn der Ruf der Baumwesen ertönt, eröffnet dies die seltene Gelegenheit, in ihren magischen Kreis zu treten und ihnen respektvoll auf Augenhöhe zu begegnen. Sie bieten uns an, in ihr Kommunikationsnetz einzutreten, ihre Botschaft zu empfangen und aus ihrem uralten Erfahrungsschatz zu schöpfen.