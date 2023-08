Baum stürzt in Bludenz auf fahrendes Auto

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin und ihre Tochter wurden am Samstag von einem umstürzenden Baum getroffen.

Eine 40-jährige Oberländerin fuhr am 26.8.2023, gegen 16.30 Uhr, gemeinsam mit ihrer Tochter mit ihrem Pkw auf der L190 in Bludenz. Auf Höhe km 3,4 in Fahrtrichtung Nüziders bemerkte die Frau, dass ein Baum an der rechten Straßenseite abknickte und langsam auf die L190 stürzte. Da aufgrund des knappen Abstandes ein Abbremsen nicht mehr möglich war, versuchte die 40-Jährige mit ihrem Pkw unter dem Baum durchzufahren. Der Baum prallte gegen den oberen Bereich der Windschutzscheibe und in weiterer Folge über das Dach und gegen die Heckscheibe. Die Frau wurde zur Sicherheit mit der Rettung ins LKH Bludenz zur Untersuchung verbracht.