Weithin sichtbar: Die Rauchsäule durch den brennenden Baum in Kennelbach.

Weithin sichtbar: Die Rauchsäule durch den brennenden Baum in Kennelbach. ©VOL.AT/Ronny Vlach

Weithin sichtbar: Die Rauchsäule durch den brennenden Baum in Kennelbach. ©VOL.AT/Ronny Vlach

Baum nach Blitzeinschlag in Flammen aufgegangen

Es dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein, der am Montagnachmittag einen Baum in Kennelbach in Brand steckte.

Am Montag, den 07.08.2023, um 15:21 Uhr wurde durch Passanten eine Rauchsäule im Bereich Herzenmoos in Kennelbach wahrgenommen.

Wie sich herausstellte, befand sich ein mehrere Meter hoher Baum (Totholz) in Vollbrand. Ebenso brannten mehrere Quadratmeter des umliegenden Unterholzes.

Schwierige Löscharbeiten

self all Open preferences.

Aufgrund der abgelegenen und abschüssigen Brandstelle war ein schnelles Vordringen und Ablöschen nicht möglich. Die Feuerwehren Wolfurt und Kennelbach mussten eine Zubringerleitung zum Brandherd legen. Als Brandursache wird von einem Blitzeinschlag ausgegangen.

Es waren sechs Fahrzeuge der FFW Wolfurt bzw. Kennelbach sowie gesamt etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.