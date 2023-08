Baum in Flammen: Schwerer Einsatz für die Feuerwehr

Es dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein, der am Montagnachmittag einen Baum in Kennelbach in Brand steckte.

Am Montag, den 07.08.2023, um 15:21 Uhr wurde durch Passanten eine Rauchsäule im Bereich Herzenmoos in Kennelbach wahrgenommen.