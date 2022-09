Baufortschritt beim Mehrgenerationenhaus

Die Bauarbeiten für ein Haus für mehrere Generationen in Weiler liegen voll im Plan.

Weiler. Im Frühjahr diesen Jahres erfolgte in Weiler der Spatenstich für ein Mehrgenerationenhaus in Weiler. In unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Gehren wird seither ein neues Gebäude errichtet, dass neben Räumlichkeiten für eine Kleinkindbetreuung auch Platz für Starterwohnungen sowie barrierefreie Einheiten für ältere Personen samt Tiefgarage bieten wird.