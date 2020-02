Bauernball im Theresienheim

Mit einem bunten Ballprogramm und vielen kulinarischen Schmankerln wurden die Gäste beim Bauernball empfangen.

Lustenau. Da hatte sich Gebhard Hagen wieder arg ins Zeug gelegt, um in diesem Jahr noch einen drauf zu setzen. Daniel Steinhofer führte galant durchs Abendprogramm und begrüßte neben „Giabl“ die Gäste im Theresienheim. Alles war perfekt organisiert für diesen Freitagabend und die Ballbesucher hatten sich dem Anlass entsprechend in ihre Trachtenoutfits geworfen. Auch für den musikalischen Kick war bestens gesorgt, die Muntermacher brachten Schwung und gute Laune in den Saal und lockten Jung und Alt auf die Tanzfläche.

Mit einem lustigen Ratespiel wurde gleich zu Anfang die Stimmung aufgelockert: Gebhard Hagen ging durch die Reihen mit einem Louot (Papiersack), gefüllt mit Zwiebeln und Kartoffeln, deren Anzahl es zu erraten galt. Drei glückliche Gewinner, die der Zahl am Nächsten waren, durften sich über einen Gutschein freuen. Während im Saal geraten, gelacht und getanzt wurde, ging es in der Küche rund. Mit Schnitzel, Hühnchensalat & Co. wurden die Hungrigen verwöhnt und auch an der Schnäpschenbar gingen die Gläschen hurtig über die Theke. Eine durch und durch gelungene Ballnacht wurde ausgiebig und bis in die späte Nacht gefeiert.