Bauende am Feldkircher Bahnhof in Sicht

Die Bauarbeiten an der neuen Feldkircher Bahnhofcity laufen vielschichtig auf Hochtouren.

Mit der Bahnhofcity Feldkirch entsteht in den nächsten Jahren rund um den größten Vorarlberger Bahnhof ein neues zeitgemäßes Quartier mit moderner Lebensqualität, Platz für Wohnen und Arbeiten, Grünflächen, Mobilität und Tourismus. Nach Fertigstellung der ersten Bauetappe im vergangenen Jahr und dem Bau der Tiefgarage, des Busplatzes sowie der Baufelder 1, 2 und 3 konnte im Sommer 2020 der Spatenstich zum zweiten Abschnitt erfolgen. „Wir hatten zum Glück aufgrund der Corona Situation kaum Bauzeitverzögerungen und konnten so die Bauarbeiten planmäßig weiterführen“, so die Projektbetreiber zum Baufortschritt.

Rund ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung der Bahnhofcity Feldkirch sind nun die Formen bereits gut ersichtlich und derzeit sind die Endarbeiten am Rohbau des Wohn- und Geschäftshauses 5 voll im Gange. Gleichzeitig laufen auch die Arbeiten am sechsten Gebäude am Eingang der Bahnhofcity und das elfstöckige Wohn- und Geschäftshaus wird in den kommenden Wochen langsam in die Höhe wachsen.