Baubeschluss für die neue Volksschule Forach

Die Stadt Dornbirn wird im Stadtteil Forach eine neue Volksschule errichten.

Mit diesem Schritt reagiert die Stadt auf die steigenden Schülerzahlen in diesem relativ jungen Wohngebiet. „Die neue Schule soll die Volksschulen Rohrbach, Edlach und Haselstauden entlasten“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

„Mit dem Bevölkerungswachstum kommen jährlich mehr Schüler:innen in die Dornbirner Pflichtschulen. Auch die neuen schulischen und pädagogischen Entwicklungen wie Ganztagesschulen und klassenübergreifender Unterricht benötigen Raum, den die neue Volksschule Forach bieten wird“, stellt Schulstadträtin Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler fest. Der neue Schulsprengel wurde bereits vor zwei Jahren eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Forach-Sprengel werden derzeit in der Ausweichschule Fischbach unterrichtet.

30,6 Millionen Euro

Der Standort für die neue Schule befindet sich an der Forachstraße, schräg gegenüber dem Kindergarten und dem Stadtteilpark "Forachwäldle". Der Baubeschluss wurde in der jüngsten Sitzung der Dornbirner Stadtvertretung gefasst. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 30,6 Millionen Euro. Der Bund und das Land stellen einen Förderbetrag von etwa 12 Millionen Euro zur Verfügung, der unter anderem aus Bedarfszuweisungen und dem kommunalen Investitionsprogramm stammt. „Der Baubeginn ist für Anfang des kommenden Jahres geplant, und die neue Schule soll nach den Sommerferien 2026 in Betrieb gehen“, berichtet Hochbaustadtrat Christoph Waibel.