Bauarbeiten laufen auf Hochtouren

Mit einem großen Aufgebot an Baugeräten und Personal wird derzeit an den Wasser- und Abwasserleitungen im Feriengebiet Bazora gearbeitet. Dieser Einsatz verkürzt die Bauzeit gegenüber der Ausschreibung um 6 Monate.

Das Abwasserpumpwerk wird Ende Mai 2020 in Betrieb genommen. Zwei weitere kleine Abwasserpumpwerke werden noch errichtet. Diese dienen zur Abwasserentsorgung von insgesamt 4 Objekten, welche aufgrund ihrer Höhenlage nicht mit dem sogenannten Freispiegelkanal entwässert werden können. Mit der Fertigstellung des ersten Bauloses Ende Juli 2020 werden rund 45 Ferienhäuser an das Wasser- und Abwassernetz der Marktgemeinde Frastanz angeschlossen. Mit der Fertigstellung des zweiten Bauloses Ende 2020 werden über 60 weitere Objekte dazukommen.

„Da derzeit mit zwei Teams an unterschiedlichen Stellen gearbeitet wird, gehen die Bauarbeiten zügig voran. Somit können wir die gesamten Bauarbeiten rund 6 Monate früher abschließen“, berichtet Ing. Martin Gassner vom Bauamt über den aktuellen Stand. Investition in Millionenhöhe Insgesamt investiert die Marktgemeinde Frastanz für den Anschluss des Feriengebiets Bazora an das Wasser- und Abwassernetz rund 4 Millionen Euro. Schon im Jahr 2014 wurde die Trink- und Löschwasserversorgung für das Feriengebiet Bazora, in einem gemeinsamen Projekt mit der Marktgemeinde Nenzing begonnen: Rund 630.000 Euro wurden für Trinkwasserbehälter, Versorgungsleitungen und Pumpen investiert.