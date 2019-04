Bauarbeiten bei Pfänder-Bergstation schreiten voran

Bregenz - Der neue Seminarraum am Pfänder wird Anfang Juni eröffnet.

In den nächsten Wochen wird auch die zweite Neuerung am Pfänder entstehen: Die 360°-Panoramaterrasse auf dem obersten Dach des Gebäudes. „In 12 Meter Höhe können die Gäste ab Juni 2019 einen noch schöneren Rundumblick erleben“, so Kinz. Die Terrasse wird parallel zum Seminarraum in Betrieb gehen.