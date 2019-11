Bau-Lehrlings-Casting in Hohenems

Beim diesjährigen Bau-Lehrlings-Casting an der Bauakademie am WIFI Hohenems lernten 60 Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberger Polytechnischen- und Mittelschulen die Vielfalt der Bauberufe kennen.

Das Casting sei eine Chance, den jungen Menschen die Berufe am Bau praxisnah zu vermitteln, so Innungsmeister Peter Keckeis.

Das Bau-Lehrlings-Casting findet in ganz Österreich statt und wird heuer bereits zum dritten Mal veranstaltet. In allen Bundesländern konnten deutliche Zuwächse bei den Teilnehmerzahlen verzeichnet werden. „Beim Casting in Hohenems haben wir die maximale Teilnehmerzahl auf 60 festgelegt, wobei weit über 60 Anmeldungen eingegangen sind“, so Keckeis.