Batterieladestation löst Brand aus

In Lustenau ereignete sich am Silvesterabend ein Brand in einem Mehrparteienhaus.

Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Defekt an einer Batterieladestation im Keller des Gebäudes. Die starke Rauchentwicklung führte schließlich zu einem Brand. Die Feuerwehr Lustenau war mit 70 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Mutiger Helfer mit Rauchgasvergiftung

Eine mutige Person, die zuvor die Hausbewohner gewarnt hatte, wurde aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine genauen Angaben vor.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Ebenfalls im Einsatz waren der Bezirksfeuerwehrinspektor mit einem Fahrzeug, das Rote Kreuz Lustenau mit sechs Personen und zwei Fahrzeugen, die Vorarlberger Kraftwerke (VKW) mit einem Fahrzeug und einer Person sowie die Bundespolizei und die Sicherheitswache Lustenau, jeweils mit zwei beziehungsweise einem Fahrzeug und mehreren Einsatzkräften.