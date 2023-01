Batterie für Blackout gebastelt – Feuerwehr musste ausrücken

Eine selbstgebastalte Batterie rief am Dienstag in Lustenau die Feuerwehr auf den Plan.

Am Montag bastelte ein 35-jähriger Mann in Lustenau aus einem Staubsauger-Akku eine Lithium-Batterie für eine Notstromversorgung im Falle eines Blackouts. In der Nacht auf Dienstag begann er die Batterie auf dem Küchentisch zu laden.