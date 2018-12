Basteln und Nähen für Dritte-Welt-Projekte

Basteln, backen und nähen für den guten Zweck seit über40 Jahren beim Missionskreis St. Karl

Hohenems. Seit 1977 besteht der Missionskreis St. Karl, und seit damals wird in der Vorweihnachtszeit auch ein Basar veranstaltet. Anfangs nur alle zwei Jahre wurde dieser Adventbasar bald jährlich durchgeführt, um so Geld für Projekte in der Dritten Welt zu erwirtschaften.

Etwa 25 Frauen sind aber auch das ganze Jahr über damit beschäftigt, Kräuter zu sammeln, Marmeladen einzukochen, Salben, Säfte und Sirup herzustellen, Kerzen zu gießen, zu stricken, nähen und häkeln etc. „Eine alte Dame hat allein über 50 Paar Socken gestrickt“, weiß Fini Fenkart, die viele Jahre den Missionsbasar organisierte. In den Tagen vor dem Basar wurden von Gönnerinnen des Missionskreises 33 Kuchen und Torten fürs Missionscafe und 30 Kilogramm Kekse gebacken. Letztere waren schon um elf Uhr ausverkauft.

Das beim Adventbasar erwirtschaftete Geld, zu dem auch heuer Kurt Reinhard mit seinen Drechselarbeiten beitrug, geht wieder an Hilfsprojekte in Osteuropa und in der Dritten Welt. Unterstützt werden etwa Pater Markus Inama und seine Sozialprojekte Concordia in Rumänien und Bulgarien, wo bedürftigen Kindern und Jugendlichen mit Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung geholfen wird.