Basteln und Backen für die gute Sache

Der Nikolausmarkt der „Freyo Froua“ lockte viele Besucher nach Lustenau.

Lustenau. Der bereits sehr beliebte und bis über die Grenzen hinaus bekannte „Klosomarkt“ der Freyo Froua von Lustenau, zog auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher in die vorweihnachtliche Jahnturnhalle.

Das alljährliche Highlight des Klosomarktes – die beliebten hausgemachten „Krömli“- waren bereits nach einer Stunde ausverkauft. 15 Damen hatten dafür im Vorfeld wieder in der Mittelschule Hasenfeld unermüdlich gebacken und die Weihnachtsnaschereien liebevoll verziert. Dieses Jahr brachte das „Krömli-Team“ über 100 kg auf die Waage und sage und schreibe 27 verschiedene Sorten wurden kreiert.

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten deckten sich die Besucher mit kunstvoll gefertigten Handarbeiten ein. Diese werden ebenfalls von einer „Handarbeits-Runde“ das ganze Jahre über jeden Mittwoch in geselliger Runde ehrenamtlich hergestellt. Und auch hier wurde wieder eifrig für den Klosomarkt gestrickt, gehäkelt, genäht und gestickt was das Zeug hielt. Die Qual der Wahl hatten die Besucher auch in Sachen Adventkranz und Gesteck. 35 verschiedene Arrangements wurden von der Baselgruppe präsentiert.