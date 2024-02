Basketballsport in der Region nachhaltig stärken

Der Dornbirn Lions-Nachwuchs ist weiter auf Erfolgskurs.

Dornbirn. Die Nachwuchsmannschaften der Raiffeisen Dornbirn Lions sind auf vielversprechendem Weg. Die Jungbasketballer der U14- und U16-Teams blieben in der aktuellen Saison in ihren Ligen bisher ungeschlagen. Vier U14- sowie fünf U16-Spiele endeten siegreich, wobei sich die Dornbirner eindeutig gegen die Mannschaften der Baskets Feldkirch und des BCO Bludenz durchsetzen konnten.

Zusätzliche Spielerfahrung

Während sich das U16-Team bereits in der österreichweiten Superliga behauptet, spielt die U14-Mannschaft neben ihrer eigenen Altersklasse auch in der U16-Landesliga, um ihre Spielpraxis zu erweitern. Markus Mittelberger, sportlicher Leiter der Lions, betont die Bedeutung dieser Entscheidung: „In Vorarlberg genießt der Basketballsport noch nicht den gleichen Stellenwert wie andere Sportarten, was zu einem begrenzten Angebot an Gegnern und somit Spielmöglichkeiten führt. Die Teilnahme in zwei Ligen eröffnet somit eine wertvolle Gelegenheit, zusätzliche Spielerfahrung gegen stärkere und körperlich überlegene Teams zu sammeln und fördert nicht nur die Entwicklung von Nachwuchskräften, sondern auch des Basketballsports in Vorarlberg.”