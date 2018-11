Basketball-Jungstar Luka Brajkovic mit Bestwert im letzten Test

Der erst 19-jährige Feldkircher Basketball-Jungstar Luka Brajkovic lieferte bei der Generalprobe für Davidson eine Glanzleistung ab

Gelungene Generalprobe für Davidson und Luka Brajkovic

116:56-Sieg fünf Tage vor Start der NCAA-Saison – Freshman aus Feldkirch in Startformation der Wildcats

Die Davidson Wildcats haben eine gelungene Generalprobe vor dem kommende Woche beginnenden Spieljahr in der US-amerikanischen College-Meisterschaft NCAA aufs Parkett gelegt. Das Team mit Freshman Luka Brajkovic in der Startformation gewann gegen die Washington & Lee Generals aus Lexington im Bundesstaat Virginia 116:56 (57:26). Am Dienstag kommt Cleveland State zum „Season Opener“ in die John M. Belk Arena.

Der 19-jährige aus Feldkirch bot in dem Test vor heimischem Publikum in Davidson eine starke Leistung an beiden Enden des Feldes. Der Power Forward bilanzierte gegen die Generals aus der Division III mit 16 Punkten (7/10, 2/4), acht Rebounds (Bestwert bei den Wildcats), vier Assists und einem blockierten Wurf bei einem Turnover. Er kam 22 Minuten zum Einsatz.

Bob McKillop, im 30. Jahr Coach der Wildcats, hatte seine Ankündigung wahr gemacht und vier Guards neben Brajkovic aufgeboten. Auffallend ist das Wahnsinnstempo, das sein Team geht. Die Generals jedenfalls wurden förmlich überrollt.

Die Topscorer der Wildcats waren der Isländer Jon Axel Gudmundsson (22), Luke Frampton (21) und Kellan Grady (20), Rookie of the Year der vergangenen Saison in der Atlantic 10-Conference.

„Für das Selbstvertrauen wichtig“