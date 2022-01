Baseball mit den Besten

Indians-Spieler Paul Kerle nahm an der Tenerife Winter League teil.

Dornbirn. Während wir uns in Österreich mit Schnee schaufeln fit halten, gab es für den Dornbirn Indians U14-Spieler Paul Kerle kürzlich die Gelegenheit, bei traumhaftem Wetter auf Teneriffa in der Tenerife Winter League Baseball zu spielen.

„Die Tenerife Winter League ist sozusagen ein einwöchiges Turnier in Teneriffa zu der sich Spieler bewerben können und am Ende bekommen die besten jeder Altersklasse eine Zusage. Paul Kerle gehört in Österreich zu den besten U14- Spielern und hat sich die Teilnahme absolut verdient“, erklärte Wolfgang Pschorr vom Dornbirner Baseballverein stolz.