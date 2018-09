Baseball auf dem eigenen Platz

In Kürze wird die neue Baseballanlage im Rohrbach eingeweiht.

Dornbirn. Am 15. September 2018 wird für Dornbirns Baseballer ein Traum wahr. Dann spielen die Indians das Halbfinale gegen die Vienna Wanderers um den Einzug in das Finale der BLA 2018 und das auf ihrer eigenen Anlage. Bis dahin wird im Rohrbach noch täglich tüchtig „gewerkelt“.

Enorme Eigenleistung

Die wichtigste Entscheidung in der 28-jährigen Geschichte der “Dornbirn Indians” wurde im Mai 2017, im Rathaus der Stadt Dornbirn gefällt. Da stand der Beschluss fest, dass in einen neuen Baseballplatz inklusive notwendiger Infrastruktur in der Sportanlage Rohrbach investiert wird. „Seither sind wir mit dem Bau beschäftigt und werden in Summe bis zur Fertigstellung zwischen 8000 und 9000 freiwillige, hochqualifizierte und unentgeltliche Arbeitsstunden geleistet haben“, zeigt sich Indians-Vizeobmann Peter Luger stolz. Mit der immensen Eigenleistung konnte sich der Verein viel Geld sparen. „Wenn man diese Anzahl der Stunden mit einem durchschnittlichen Stundensatz von circa 45 Euro ansetzt, ergibt sich daraus ein Barwert von knapp 360.000 Euro“, so die tatkräftige Hilfe in Zahlen umgerechnet. Zusammengefasst wurden alle Gewerke außer dem Spielfeld und der Zaunanlage durch Mitglieder des BSC Dornbirn Indians geplant, gefertigt und gebaut.

Möglichkeiten für die Zukunft

Das neue Stadion ermöglicht dem engagierten Verein in Zukunft auf einem richtigen Spielfeld Baseball zu spielen und einen uneingeschränkten Trainings- und Spielbetrieb. In Zukunft können Turniere in allen Altersklassen veranstaltet und andere Teams nach Dornbirn eingeladen werden. „Wir gehen auch davon aus, dass sich nun einige mehr für Baseball interessieren werden und den Gefallen an diesem etwas anderem, dafür athletischen und strategischen Sport finden werden“, so Luger. Und auch in sportlicher Hinsicht, wird vor allem der Nachwuchs vom „eigenen Spielplatz“ profitieren, gibt sich Luger sicher: „Nur durch mehr Spiele können wir unsere Jugendspieler zur österreichischen Spitze führen.“

Ideale Bedingungen für alle Teams

Da kein zusätzlicher Platz für ein eigenes Jugendfeld in der Sportanlage Rohrbach zur Verfügung stand, wurde bei der Planung im Leftfield ein Jugendfeld integriert und der Platz so konzipiert, dass alle Mannschaften in den unterschiedlichen Altersklassen und Basedistanzen ideale Bedingungen vorfinden. Zu der neuen Anlage gehören neben dem Spielfeld ein Battingcage, Dugouts (Spielerbänke), eine Tribüne für die Zuschauer und „last but not least überlebensnotwendig für ein funktionierendes Vereinsleben ein aufs absolute Minimum reduziertes Clubheim“, erklärt Luger. Beim Clubheim musste man die Anforderungen an die finanziellen Mittel anpassen und so gibt es nur eine Umkleide (für internationalen Standard bräuchte man zwei weitere Kabinen). Im Spielbetrieb wird man so weiterhin auf das Clubheim des SC Admira Dornbirn zurückgreifen müssen. Und eine Flutlichtanlage wurde aus Kostengründen ebenfalls auf „Eis“ gelegt.

Standesgemäße Einweihung

Neben dem Halbfinale am 15. September, steht dann eine Woche später (22.9.) bereits gleich ein erstes Indians-Highlight auf dem Programm: Das legendäre Softball-Firmenturnier. Sechs Mannschaften kämpfen dabei um den Titel als beste „Firmen-Softballer“ und viel Spaß auf und abseits des Spielfeldes ist garantiert. „Wir freuen uns viele Zuschauer auf unserer neuen Anlage begrüßen zu dürfen“, so der stolze Vizeobmann.

Infos zur neuen Baseballanlage:

Das Spielfeld entspricht den internationalen Vorgaben hinsichtlich Abmessungen und Ausführung. Dies ermöglicht in der Zukunft auch internationale Spiele (zum Beispiel: Qualifikationturniere für EM) und Turniere in allen Altersklassen auszuführen.

·Für Baseball wichtige Zahlen sind die Abstände von der Homeplate zum Outfieldzaun: im Leftfield: 98m, im Centerfield: 110m, im Rightfield: 98m