Barrierefrei Natur und Garten erleben

Die Persönliche Assistenz war zu Gast bei der Aufblüherei.

Dornbirn. Das monatliche Info-Café der Persönlichen Assistenz Dornbirn ging kürzlich in der „Aufblüherei“ in Feldkirch über die Bühne. Dort hat der Verein zwei inklusive Gärten gestaltet. Die Wege sind beispielsweise so angelegt, dass sie mit dem Rollstuhl gut befahrbar sind. Weiters gibt es unterfahrbare Hochbeete sowie barrierefrei zugängliche Räumlichkeiten, die für Kurse und Veranstaltungen genutzt werden können. Darüber hinaus hat die „Aufblüherei“ ein Bildungsangebot für Schulen entwickelt. Dabei lernen Schülerinnen und Schüler die Natur zu schätzen und wie Lebensmittel angebaut und verarbeitet werden können.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Obfrau Sabrina Nitz stellte Brigitta Keckeis, Vizeobfrau der „Aufblüherei“, den Verein und sein Angebot vor. Keckeis ist Rollstuhlfahrerin und setzt sich seit langem für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein. Zudem arbeitet sie leidenschaftlich an der Gestaltung der Gärten und der Weiterentwicklung des Angebots mit. Für die Mitglieder des Vereins ist eine inklusive Gesellschaft selbstverständlich. Nach dem Vortrag kamen dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen gemeinsamen Austausch. Dabei ging es um die Frage, wie inklusive Angebote Menschen erreichen können. Aus der Sicht der Diskutierenden müssen die passenden Rahmenbedingungen vorliegen. Dazu gehört neben der Barrierefreiheit auch eine bedarfsgerechte Persönliche Assistenz, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, neben Gemüse und Kräutern auch Inklusion anzubauen.

Beim nächsten Info-Café am Montag, 4. Dezember steht in der Servicestelle in Dornbirn von 16 bis 18 Uhr dann der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen“ im Mittelpunkt. „Dieser wird jedes Jahr am 3.12. gefeiert und zum 30-jährigen Jubiläum dieses Tages wollen wir in unserem Info-Café über die Rechte von Menschen mit Behinderungen reden“, erklärt PAV-Obfrau Sabrina Nitz. Sie und ihr Team freuen sich auf zahlreiche Interessierte. Um Anmeldung wird gebeten unter office@pa-vorarlberg.at oder +43(0)5572 9000. (cth)