Bärensuche im Montafon: Wildtier-Experte Hubert Schatz mit den neuesten Infos

Spaziergänger hatten im Montafon Alarm geschlagen

Nach einer angeblichen Bärensichtung am Mittwoch in Vorarlberg gab der Wildbiologe Hubert Schatz am Donnerstag Entwarnung. Bisher gebe es keine Hinweise, dass es sich um Bären gehandelt habe, so der Experte von der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum des Landes Vorarlberg zur APA. Es gebe keine Spuren, die darauf hindeuteten, erklärte er. Zwei Spaziergängerinnen hatten in Gortipohl im Montafon Alarm geschlagen.