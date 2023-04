Bärensuche im Montafon und Vorarlberger EU-Vertreter

Am Donnerstag sind Wildtier-Experte Hubert Schatz und Landtagspräsident Harald Sonderegger zu Gast im Studio von "Vorarlberg LIVE".

Hubert Schatz, Wildbiologe Land Vorarlberg

Wie die VN berichteten, haben am Mittwoch zwei Fußgängerinnen im Montafon in den Morgenstunden möglicherweise zwei Bären gesehen. Am Tag danach ist noch bis zum Nachmittag unklar, ob es sich bei der Beobachtung tatsächlich um zwei Bären handelte. Über die aktuellen Ergebnisse der ersten Spurensuche informiert Wildbiologe Hubert Schatz von der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".

Harald Sonderegger, Vorarlberger Landtagspräsident

In einer Sonderausgabe von "Vorarlberg LIVE – Mitten in Europa" ist am Donnerstag der Landtagspräsident Harald Sonderegger zu Besuch im Studio. Er berichtet in einem ausführlichen Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer unteranderem über seine Arbeit im Europäischen Ausschusses der Regionen, wo er sich für die Interessen Vorarlbergs auf europäischer Ebene einsetzt.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 20. April 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Hubert Schatz (Wildbiologe Land Vorarlberg) und in einer Sonderausgabe von "Vorarlberg LIVE – Mitten in Europa" Harald Sonderegger (Vorarlberger Landtagspräsident)

Moderation: Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

