Bären-Alarm im Allgäu: Braunbär fotografiert

Am Montag wurde im südöstlichen Landkreis Oberallgäu bei Bad Hindelang ein Bär gesichtet.

Mitte April 2023 sorgte eine vermeintliche Bärensichtung in der Montafoner Gemeinde St. Gallenkirch für Aufregung in Vorarlberg.

Mehrere Sichtungen in Bayern

Zuletzt waren in Bayern immer wieder Spuren von Braunbären gesichtet worden oder Tiere waren von einer Fotofalle aufgenommen worden, unter anderem im Berchtesgadener Land. Im April hatte die Behörde von Tatzenabdrücken eines Bären im Schnee in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach berichtet. Danach wurden im Kreis Rosenheim auf einer Alm gerissene Schafe gefunden, die von einem Bären angegriffen worden waren.

Vieh nachts in Ställe bringen

Das Landesamt für Umwelt empfahl Nutztierhaltern in den Regionen, ihr Vieh nachts in Ställe zu bringen und Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Bevölkerung und Touristen sollten bei Aktivitäten in der freien Natur aufmerksam und vorsichtig sein. Wanderer sollten in der Natur keine Essensreste und keinen Müll zurücklassen.