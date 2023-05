„Barden, Balladen und Freunde“

Der Männerchor Frohsinn konnte bei seinem Konzert am 13. Mai 2023 mit einem gefühlsbetonten und kurzweiligen Programm die Zuhörer im voll besetzten Gemeindesaal begeistern.

Stimmgewaltig wurden die Darbietung der Sänger vom Damenensemble „Stimmart“ unterstützt und ergänzt. Bei den von Gudrun Urban-Nachbaur dirigierten Liedern wie “Sound of Silence” von Simon & Garfunkel oder “Solang man Träume noch leben kann” von der Münchner Freiheit wurden die Männerchörler von Hanna Mathis an der Querflöte und von Christian Lebar am Klavier begleitet. Durch den Abend führte Moderator Christian Urban.