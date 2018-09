Barca und Inter starten mit Sieg in CL-Saison

Der FC Barcelona startet mit dem 4:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven planmäßig in die neue CL-Saison. Inter Mailand jubelt dank zwei Last-Minute-Treffern über 2:1 gegen Tottenham

Dieses Jahr startete die Champions League erstmals mit Spielen um 19 Uhr. So empfing der FC Barcelona den PSV Eindhoven und die Tottenham Hotspurs gastierten bei Inter Mailand. Die restlichen Partien am 1. Spieltag der Gruppenphase gingen ab 21 Uhr über die Bühne – mit dem Schlager zwischen dem FC Liverpool und Paris SG.

In Barcelona gingen die Hausherren rund um Superstar Lionel Messi als klarer Favorit in die Partie gegen PSV Eindhoven und wurden dieser Rolle auch gerecht. Nachdem Messi in der ersten Halbzeit per direkt verwandeltem Freistoß für das 1:0 sorgte, erhöhten Dembelé (75.) und Messi (77.) mit einem Doppelpack auf 3:0. Kurz vor Spielende sorgte Messi mit seinem dritten Treffer für den 4:0-Endstand.

Im zweiten Spiel um 19 Uhr gastierten die Tottenham Hotspurs bei Inter Mailand. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit gingen die Gäste aus England durch Mittelfeld-Star Eriksen in der 53. Minute etwas überraschend mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge versuchte Inter alles, um zum Ausgleich zu kommen, agierte jedoch oft zu hektisch. Kurz vor Spielende durften die italienischen Fans dann aber doch noch jubeln, als der bis dato unauffällige Icardi den wichtigen Ausgleich zum 1:1 erzielte. Doch das war noch nicht alles – Vecino legte in der Nachspielzeit zum 2:1 nach und schoss Inter Mailand somit zum perfekten Start in die CL-Saison.