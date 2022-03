Barca nach Sieg gegen Galatasaray im Viertelfinale

Der FC Barcelona steht nach dem 2:1-Sieg bei Galatasaray Istanbul im Viertelfinale der Europa Leage. Ataltanta Bergamo schaltet Leverkusen aus.

Nachdem gestern die Achtefinal-Duelle in der Champions League zu Ende gingen, kam es heute zu den Achtelfinal-Rückspielen in der Europa League. Dabei stand der FC Barcelona nach dem 0:0 im Hinspiel bei Galatasaray Istanbul unter Druck. Zudem musste Bayer Leverkusen zu Hause gegen Atalanta Bergamo ein 2:3 drehen.

Barcelona kämpft sich ins Viertelfinale

In Instanbul gab es im Gegensatz zum torlosen Hinspiel von Beginn weg Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Alba in der 7. Minute einen frühen Rückstand verhindern konnte, verpasste De Jong auf der anderen Seite kurze Zeit später die Führung. In der 28. Minute gelang dem Außenseiter dann die Führung, als Marcao unbedrängt einköpfen konnte. Die Katalanen benötigten etwas Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen, kamen aber noch vor der Pause zum Ausgleich: Pedri ließ im Strafraum gleich mehrere Spieler sehenswert aussteigen und erzielte das 1:1.

Die zweite Halbzeit begann für Barcelona perfekt, denn Aubameyang erzielte nach Vorarbeit von De Jong in der 49. Minute das 1:2. In weiterer Folge wurde das Spiel immer hektischer. Barcelona zog sich mehr zurück und Galatasaray fiel nur wenig ein, um den Favoriten in Bedrängnis zu bringen. Am Ende reichte das hart erkämpfte 2:1 dem FC Barcelona zum Einzug in das Viertelfinale.

Atalanta siegt spät

In Leverkusen schafften es die Hausherren in der ersten Halbzeit, die starke Offensive der Italiener in Schach zu halten. Doch dies ging auf Kosten der eingenen Bemühungen. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die zweite Halbzeit begann mit deutlich mehr Schwung, doch Leverkusen konnte mehrere Möglichkeiten durch Diaby, Demirbay und Aranguiz nicht nutzen. Bergamo konzentrierte sich mit dem Vorsprung aus dem Hinspiel vermehrt auf die Defensive und ließ in weiterer Folge nur noch wenig zu. Auch die Einwechslungen von Azmoun und Alario brachten nicht den gewünschten Erfolg für die Hausherren. Am Ende gelang Boga in der Nachspielzeit sogar noch das 0:1 für Bergamo, die somit mit dem Gesamtscore von 4:2 im Viertelfinale stehen.

In den zwei weiteren Duellen konnten sich die Glasgow Rangers nach dem 3:0 im Hinspiel ein 1:2 auswärts bei Roter Stern Belgrad leisten. Sporting Braga reichte nach dem 2:0-Heimsieg ein 1:1 bei AS Monaco für den Einzug in die nächste Runde.