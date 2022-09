"Barbie Girl" nicht im "Barbie"-Film zu hören

Der Parodie-Hit "Barbie Girl" der dänisch-norwegischen Popband Aqua wird einem Bericht zufolge nicht in dem "Barbie"-Film mit Schauspielerin Margot Robbie zu hören sein.

"Cheese on cheese"

Warum genau der Song nicht verwendet wurde, bleibt in dem Bericht offen. Nystrøm findet demnach aber sowieso, dass die Verwendung des Plastik-Pop-Hits zu viel des Guten gewesen wäre, (wörtlich: "Cheese on cheese", Deutsch: Käse auf Käse).

In dem Spielfilm um die weltberühmte Puppe, der im Sommer 2023 erscheinen soll, spielt Margot Robbie die Hauptrolle, hinter der Kamera steht Regisseurin Greta Gerwig (38, "Little Women", "Lady Bird"). Neben Robbie sind außerdem Stars wie Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu und Will Ferrell an Bord.