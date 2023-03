Barbara Kathan - zwei Jahrzehnte im Dienste des Chorverbands

Nach 21 Jahren als Geschäftsführerin des Vorarlberger Chorverbands tritt Barbara Kathan im Sommer 2023 den wohlverdienten Ruhestand an.

Für ihre Verdienste wurde die Koblacherin bei der Jahreshauptversammlung des Chorverbands am 17. März im Lustenauer Reichshofsaal mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Chorverbands geehrt. Obmann Axel Girardelli dankte ihr für die Genauigkeit und Umsicht, mit der sie die Geschicke des Verbands all die Jahre leitete.

Vielfältiger Aufgabenbereich In enger Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Musikbeirats, Oskar Egle, betätigte sich Kathan in einem vielfältigen Aufgabengebiet. So war sie Ansprechpartnerin für Funktionäre, bereitete Sitzungen vor, führte Protokolle und zeichnete sich mitverantwortlich für die Zeitschrift „Vorarlberg singt“. Mit ihrer gewissenhaften Arbeit trug sie stets zur positiven Entwicklung des Chorgesangs im Ländle bei und wird dafür auch bei anderen Chorverbänden sehr geschätzt. Die Koblacher Chöre waren mit Uschi Bolter und Konrad Nocker (Kirchenchor St. Kilian), Willi Brückler und Johannes Tschohl (Männerchor Frohsinn) sowie Manuel Zelzer und Oskar Egle (Vocale Neuburg) stark vertreten. Sie alle bedankten sich mit anerkennenden Worten persönlich bei Frau Kathan für ihren Einsatz.