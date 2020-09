Bankräuber kommen als Spezialeinheit verkleidet

Verkleidet als Schweizer Polizei-Spezialeinheit und mit Nummerntafeln der Polizei - Der Überfall auf die St. Galler Kantonalbank am Donnerstag wurde augenscheinlich von Profis begangen.

Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem Raubüberfall auf die St. Galler Kantonalbank an der Bahnhofstrasse erhalten. Zwei sehr professionell vorgehende Verdächtige verkleideten sich als Polizisten und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.