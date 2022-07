Bankexperten sehen Zinswende, erwarten weitere Erhöhungen

Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist für die Experten österreichischer Banken eine historische Zinswende.

Von der APA befragte Ökonomen rechnen nach der heutigen Anhebung des Leitzinses im Laufe des Jahres mit weiteren Erhöhungen. Sofortige Auswirkungen auf die Inflationsrate werden nicht gesehen, in weiterer Folge wird aber eine dämpfende Wirkung erwartet.

Ökonom Daniel Gros zur aktuellen Inflation:

Kampf gegen Inflation

Die EZB habe sich heute von der Negativ-Zinspolitik der vergangenen Jahre mit einem Schlag verabschiedet, so Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek im APA-Gespräch. Die Anhebung um 50 Basispunkte, demonstriere Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation. Die EZB müsse auch schauen, dass Zweitrundeneffekte möglichst niedrig gehalten werden. Die heutige Entscheidung sei der Beginn einer Zinsbewegung, die dazu führen müsste, dass es in den nächsten Monaten gewisse Bremseffekte bei der Inflation gebe.

Wohl keine sofortigen Auswirkungen

Die EZB sei wieder "zu einer ernsthaften Größe geworden", sagte Erste-Group-Chefanalyst Friedrich Mostböck, auch unter anderem puncto Entschlossenheit, die Inflation zu bekämpfen. Eine sofortige Auswirkung auf die Inflation sieht er nicht. An den Aktienmärkten sei offensichtlich schon sehr viel vorweggenommen worden. Die Zeit der Negativzinsen sei heute beendet worden, betonte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Bei den kurzfristigen Zinsen gebe es einen Wandel in den positiven Bereich und damit wieder eine gewisse Normalität.

Finanzexperte über Sparbücher und Kredite:

Weitere Zinserhöhungen erwartet

Die Experten rechnen nun mit weiteren Zinserhöhungen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 50 Basispunkte im September sei sehr hoch, angesichts der Aussagen, dass die EZB datengetrieben agiere und von Monat zu Monat evaluiere, so Brezinschek angesichts der relativ hohen Inflationszahlen. Auch Mostböck rechnet mit weiteren Zinserhöhungen, auf jeden Fall scheine die EZB heute die Zinswende eingeleitet zu haben. Bruckbauer erwartet, dass es bis Jahresende noch zu Erhöhungen um weitere 75 Basispunkte kommen wird und die EZB im ersten Quartal kommenden Jahres noch einmal um 50 Basispunkt erhöht.

Es gebe nun auch keine forward-guidance mehr für die Zukunft, betonten Brezinschek und Bruckbauer. Damit sei mehr Volatilität an den Märkten zu erwarten, so Bruckbauer.

Gemischte Reaktionen in Österreich

Die Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) trifft in Österreich auf gemischte Reaktionen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) begrüßt in einer Aussendung den seiner Meinung nach "überfälligen Schritt". Auch das wirtschaftsnahe Institut Agenda Austria gibt sich vorsichtig optimistisch. Ablehnend äußerte sich die FPÖ.

Brunner erwartet weitere Schritte

Brunner erwartet, dass die EZB auch in Zukunft weitere Schritte setzt, wenn es die Inflationsdynamik erfordere. Die Notenbank müsse sich auf Preisstabilität als ihr Primärmandat besinnen. "Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Mitgliedsstaaten, mittel- bis langfristig die Budgets in Ordnung zu bringen, damit die Europäische Zentralbank den Handlungsspielraum hat, den es im Kampf gegen die Inflation braucht", so der Finanzminister.