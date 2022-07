Kreditzinsen steigen bereits seit einiger Zeit

Banken haben in Österreich die Kreditzinsen bereits vor der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) angehoben, seit längerer Zeit angehoben, geht aus einer Erhebung des Vergleichsportals durchblicker hervor.

Die Sparzinsen sind demnach ebenfalls gestiegen - wenn auch nicht so deutlich. Mit einem weiteren Zinsanstieg wird gerechnet. Für einkommensschwache Haushalte könnten teurere Kredite im Herbst ein ernstes Problem werden.

Die Banken hätten das historische Ende der europäischen Nullzinspolitik bei Krediten bereits vorweggenommen, die Zinsen seien schon seit einem Jahr leicht gestiegen, so durchblicker Donnerstagmittag in einer Presseinformation. Mit der hohen Inflation habe sich auch die Verteuerung der Kredite noch einmal deutlich beschleunigt.

Fixzinsen teils verdreifacht

Laut Daten des Vergleichsportals haben sich die Fixzinsen seit Jahresbeginn verdoppelt bis fast verdreifacht. Kundinnen und Kunden zahlen - je nach Bank und Bonität - beispielsweise für einen Fixzinskredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren im Juli aktuell 2,25 bis 3,50 Prozent Zinsen statt 0,750 Prozent im Vorjahr. Alles deute darauf hin, "dass die Zinsen in den kommenden Monaten bis zum Spätsommer noch weiter steigen werden," so Martin Spona, Leiter des Bereichs Consumer Finance bei durchblicker.

Auch Konsumkredite seien bereits um bis zu 2 Prozentpunkte teurer geworden. Durchblicker geht davon aus, dass wegen der Inflation immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten schon im August einen kurzfristigen Kredit benötigen werden, um laufenden Fixkosten zu decken und Rechnungen zu bezahlen. "Wenn jetzt auch die Kredite noch einmal teurer werden, können sich Haushalte, die bereits in den vergangenen Wochen kaum über die Runden gekommen sind, auch die Überbrückungsfinanzierung nicht mehr leisten und erhalten noch schwerer einen Kredit", warnt Spona.

Leichter Anstieg auch bei Sparzinsen

Bei den Sparzinsen rechnet durchblicker mit einem Anstieg in den kommenden Monaten. Zwar hätten erste größere Banken die Fixverzinsung für Festgeld im April erstmals seit langem wieder auf über 1 Prozent erhöht, die Zinsen für täglich fällige Einlagen lägen aber immer noch bei mageren 0,01 bis 0,35 Prozent. Angesichts der hohen Inflation raten die durchblicker-Experten, Spareinlagen derzeit nicht langfristig zu binden und flexibel zu bleiben. "Auch bei kürzeren Laufzeiten könnten die Banken noch in diesem Jahr wieder mehr als 2 Prozent Zinsen zahlen", so Spona.