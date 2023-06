Bandmitglied bricht Schweigen! "Es sind Dinge passiert, die ich nicht in Ordnung finde"

Das erstes Bandmitglied von Rammstein hat sich zu den Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann (60) geäußert.

Wie bekannt, haben mehrere Frauen Lindemann sexueller Übergriffe beschuldigt, und die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt mittlerweile ebenfalls.

Drummer von Rammstein meldet sich zu Wort

"Dinge sind passiert ..."

Er sagte: "Anscheinend" seien "Dinge passiert, die - wenn auch rechtlich in Ordnung - ich persönlich nicht in Ordnung finde". "Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Mensch tief erschüttert", äußerte Schneider. Er fühle sich wie im Schock. Die Situation sei für die Bandmitglieder und die Crew emotional sehr belastend.

"Till hat sich von uns entfernt"

Schneider betonte: "Alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben." Dann ging Schneider ins Detail: "Gewisse Strukturen sind gewachsen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. (...) Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich eine eigene Blase geschaffen."

"Das tut mir leid"

Die Frauen auf den Partys hätten sich offenbar am Rande einer für sie "nicht mehr kontrollierbaren Situation" unwohl gefühlt. Das tue ihm leid. Die Situation um Frontmann Lindemann hat sich in den letzten Tagen weiter verschärft. Während die Band durch Europa tourt, hatte zuletzt auch ihr Plattenlabel Universal Music die Zusammenarbeit vorerst ausgesetzt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft in Berlin offiziell Ermittlungen aufgenommen - es bestehe ein Anfangsverdacht, heißt es.