Bandenzauber vom Feinsten

Beeindruckender Hallen-Nachwuchsfußball beim 19. Rudi-Hagen-Gedächtnisturnier.

Über 600 kleinere und größere Fußballspieler und Fußballspielerinnen liefen, rannten, rutschten oder grätschten am Wochenende vor Weihnachten in der Sporthalle des Gymnasiums Lustenau über den hölzernen Parkett. Bei der bereits 19. Auflage des Rudi-Hagen-Gedächtnisturniers standen sich an drei Tagen insgesamt 66 Nachwuchsmannschaften aus ganz Vorarlberg sowie Teilen Deutschlands in neun verschiedenen Altersklassen gegenüber. Mit hunderten von Toren, darunter nicht wenige, die in die Kategorie „Extraklasse“ einzuordnen sind, und unzähligen technischen Finessen boten die jungen Buben und Mädchen den zahlreich erschienenen Zuschauern und Zuschauerinnen Nachwuchsfußball von seiner schönsten und besten Seite.