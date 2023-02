Band Krauthobel spielt gemeinsam mit der Militärmusik Vorarlberg

Bregenz (BRK) Am Mittwoch, 17. Mai 2023, findet um 19.30 Uhr ein gemeinsames Konzert der Indie-Rockband Krauthobel mit dem symphonischen Blasorchester der Militärmusik Vorarlberg im Festspielhaus Bregenz statt.

Die Band Krauthobel wurde 1994 von den Schrunser Musikern Jürgen Ganahl und Christoph Bitschnau aus der bereits seit 1984 bestehenden und bei Wettbewerben sehr erfolgreichen Band Impression heraus gegründet. 1999 wurde deren Album „Di Drett“ von einer österreichischen Fach- und Publikumsjury zur besten österreichweiten CD des Jahres 1999 gewählt. Heute ist Krauthobel eine der bekanntesten österreichischen Bands, die ihre Lieder ausschließlich in Vorarlberger Mundart singt.

Die Militärmusik Vorarlberg besteht bereits seit über 60 Jahren und steht für vielfältige Blasmusik auf hohem Niveau. Der Großteil ihrer 45 Mitglieder sind junge Musiker:innen, die ihren Grundwehrdienst ableisten. Das macht die Militärmusik zu einem der wichtigsten Jugendblasorchester des Landes Vorarlberg und ist ein bedeutsames Instrument der militärischen Öffentlichkeitsarbeit. Ihre Klangvielfalt reicht weit über bloße Marschmusik hinaus, was sie zu einem idealen Partner für Krauthobel macht.

In ihrem gemeinsamen Konzert verschmelzen die unverkennbare Spielart und ansteckende Lebenslust von Krauthobel und ihrer Buschlaband mit der Wucht und der Klangvielfalt der Militärmusik Vorarlberg. Zeitgenössischer Alpen-Indierock begegnet zeitlosem Big-Band-Sound, Jazz, Blues und symphonischen Klangwolken. Vom ersten Ton an geht es einzig und allein um das Verhältnis der beiden so unterschiedlichen Ensembles zu einem gemeinsamen Nenner: Musik – und zwar voller Leidenschaft, Esprit und Spielfreude!