Bambini Turnier in Altach

König Fussball regiert die Welt, macht Spaß und Freude - auch bei den jüngsten Mädchen und Buben.

Am vergangenen Wochenende ging in der Altach Mittelschul Sporthalle das traditionelle SCRA Nachwuchsturnier über die Bühne. In 6 verschiedenen Altersklassen jagte dabei die Ländle Kicker Nachwuchs dem runden Leder nach.

Mitten drinn auch die Jüngsten, die Bambinis des SC Röfix Röthis mit ihren Trainerinnen Anja Simmoleit und Sophia Knünz. Beachtlich was die Mädchen und Buben so alles gelernt haben und auf‘s Parkett zauberten.

Toll anzusehen, mit wieviel Freunde, Spaß aber auch Können die jüngsten Nachwuchs Kicker am Werk war. Der große Sieger, in diesem vom SCR Altach bestens organisierten Nachwuchsturnier hieß eindeutig „König Fußball“. Davon konnte sich nicht nur die randvolle Sporthalle, sondern auch SCRA Cheftrainer Werner Grabherr der es sich nicht nehmen ließ den Jüngsten persönlich zu gratulieren, überzeugen. Fußball ist unser Leben, Fußball macht Spaß und ist cool. Dies war allen rund 60 Mädchen und Buben klar anzumerken.