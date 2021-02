Ballhaus wird abgerissen: Das sind die neuen Pläne für das Grundstück

Der "Falken" in Bregenz, ehemalige Heimat des Kultlokals Ballhaus, wird abgerissen. Doch was passiert nun mit dem Grundstück?

Das Bregenzer Ballhaus lockte zahlreiche Partygänger in die Vorarlberger Landeshauptstadt. Als das Kultlokal geschlossen wurde, beheimateten die Räumlichkeiten ein Poker-Casino. Jetzt wird das Gebäude des ehemaligen "Hotel Falken" abgerissen. Bereits vergangene Woche rückte eine Abrisscrew mit Bagger an.

Wohn- und Geschäftsgebäude

Der "Falken" macht Platz für ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude, wie Architekt und Immobilienentwickler Anton Fink gegenüber VOL.AT bestätigt. Im Erdgeschoss sollen Geschäfte und Gastronomie einziehen, oben Büros und Wohnungen. Details dazu sind derzeit noch nicht klar: Das Projekt sei ausgeschrieben worden, so Fink. "Aber es ist noch nichts konkretisiert", erklärt er im VOL.AT-Telefoninterview.

Baustart bis 2022

Der Zahn der Zeit nagte am "Falken", das alte Gebäude wies bereits gröbere Schäden auf. "Es wird jetzt erst einmal abgerissen, weil es teilweise einsturzgefährdet war", gibt der Architekt zu verstehen. Der Baustart soll frühestens Ende des Jahres erfolgen. "Anfang nächsten Jahres, also 2022, soll es losgehen", gibt Anton Fink gegenüber VOL.AT an. "Bis dahin sollten wir das unter Dach und Fach haben."