"Ballermann" trockengelegt - Deutsche Urlauber empört

Die wilden Partys Hunderter Touristen ohne Schutzmaske und Sicherheitsabstand haben auf Mallorca ein einschneidendes Nachspiel:

Die berühmt-berüchtigten "Bier-" und "Schinkenstraße" werden ab sofort und vorerst für zwei sommerliche Monate trockengelegt. Auch die Sündenmeile Punta Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich von Palma sei von den Zwangsschließungen betroffen, teilte die Regionalregierung am Mittwoch mit.

Touristen stornieren und zeigen Unverständnis

Große Empörung nach Sauf-Exzessen

Die Empörung war groß. Nicht nur auf Mallorca und in Spanien, sondern auch in Deutschland. So sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum wilden Treiben auf Mallorca: "Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird."

"Wollen diese asozialen Touristen nicht"

Kritik an Lokalbesitzern

Doch sie sind auf Mallorca in der Minderheit. Streit lösten die neuen Maßnahmen bisher nicht aus. Die 40 000 Bewohner des S'Arenal, wo der Ballermann liegt, haben große Angst vor dem Coronavirus. "Natürlich habe ich Bammel. Die Deutschen leben einfach in einer anderen Welt", sagte eine Playa-Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur.

Illegale Party verurteilt

Straßen wie leer gefegt

Nach der Zwangsschließung von Lokalen am "Ballermann" in Folge von Partys ohne Maske und Sicherheitsabstand wacht die Polizei der spanischen Urlaubsinsel nun über die Einhaltung. Am Donnerstagmittag herrschte im betroffenen Herzstück der vor allem bei deutschen Touristen beliebten Feiermeile an der "Bier-" und "Schinkenstraße" gähnende Leere.