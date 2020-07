Nach wilden Partys: Jetzt Maskenpflicht auf ganz Mallorca

Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist am Montag wegen der Corona-Pandemie eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft getreten.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert demnach eine Strafe von hundert Euro. In den ersten Tagen soll es jedoch zunächst nur Ermahnungen geben.

Partygäste sorgen für Empörung

Die Behörden hatten einige Ausnahmen angekündigt. Am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der Natur außerhalb von Ortschaften dürfe die Maske abgenommen werden, hieß es. Am Partystrand Ballermann hatten am Freitag Hunderte Touristen für Empörung gesorgt, die am Freitagabend unter Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen feierten.