Ball der Vorarlberger unter Rankweiler Patronanz

Der Ball der Vorarlberger in Wien wird am Samstag, 22. Jänner 2022, unter der Patronanz von Rankweil stattfinden. Erwartet werden rund 800 Gäste – die Kartenreservierung ist ab sofort möglich.

Unterhaltsames Programm Der traditionelle Ball der Vorarlberger in Wien beginnt um 21.00 Uhr im Palais Ferstel, Einlass ist um 20.00 Uhr. Eröffnet wird der Ball von der Tanzschule Elmayer, den Ehrenschutz übernehmen Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Landeshauptmann Markus Wallner. Zu den Klängen des Ballorchesters Krisper unter der Leitung von Ko Wang-Yu darf bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert werden. Durch den Abend führt Lisbeth Bischoff, Autorin und Journalistin und um Mitternacht werden Rankweiler Vereine gemeinsam mit Kabarettist Markus Linder für eine unterhaltsame Show sorgen. Für musikalische Unterhaltung zwischendurch sorgt die Vorarlberger Band uptoseven.

Ballkarten ab sofort verfügbar

Eine Ballkarte kostet – je nach Kategorie – zwischen 60 und 90 Euro. Die Reservierung ist ab sofort möglich unter rankweil.at/balldervorarlberger, T +43 664 4831581 oder laendleball@zeitgeist.at. Alternativ dazu ist eine Abholung und direkte Bezahlung beim Verein der Vorarlberger in Wien, Tuchlauben 18/15, 1010 Wien, auch an folgenden Terminen möglich: Do, 13. und Fr, 14. Jänner 2022 sowie am Do, und Fr, 21. Jänner 2022, jeweils von 17 – 19 Uhr. Sollte der Ball aufgrund einer behördlichen Verfügung abgesagt werden, wird der Kaufpreis rückerstattet. Die Ballkarten sowie die Rechnung werden ab Dezember 2021 per Post versendet. Derzeit buchbar sind außerdem eine Pauschalreise oder ein Package mit Bahnfahrt und Ballkarte.