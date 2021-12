Ball der Vorarlberger in Wien auf Mai verschoben

Der Ball der Vorarlberger in Wien, der ursprünglich im Jänner 2022 stattfinden sollte, wird auf den 14. Mai 2022 verschoben.

Frühlingsball im Mai 2022

In der derzeitigen Situation und mit den wohl auch für Jänner geltenden Regeln haben die Veranstalter beschlossen, den Balltermin vom 22. Jänner zum ersten Mal in seiner Geschichte in die wärmere Jahreszeit zu verlegen. Aus diesem Grund findet der Ländle-Ball als Frühlingsball am Samstag, 14. Mai 2022 statt.