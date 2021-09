Balkontheater von Kindern

In Lustenau fanden am Wochenende erneut themenzentrierte Spaziergänge statt.

Lustenau Es war eine etwas andere Theaterpremiere, die am Wochenende in Lustenau stattfand. Schauplatz dafür waren Balkone, Terrassen und Vorplätze. In den Hauptrollen standen Kinder, die im Zuge der themenzentrierten Spaziergänge durchs Programm führten. Vom Reichshofstadium über die Alpstraße bis hin zur Hannes-Grabher-Siedlung boten die Kinder den Spaziergängern auf verschiedenen Stationen ihr einstudiertes Theater dar. Auch bei diesem, von der Marktgemeinde angebotenen Rundgang, war das Interesse der Bevölkerung groß. Besonders viele Kinder folgten der Einladung und verfolgten gespannt der Inszenierung der schauspielernden Kinder.